Loren Brovarnik und ihr Mann Alex schweben voll im Babyglück! Im März hatten die beiden "90 Day Fiancé"-Darsteller stolz verkündet, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Erst elf Monate zuvor, im vergangenen April, waren die beiden Fernsehpersönlichkeiten Eltern eines Sohnes geworden. Immer wieder teilte die baldige Zweifachmama süße Einblicke in ihre Schwangerschaft mit ihren Followern. Nun gaben die Reality-TV-Stars die süße Neuigkeit bekannt, dass ihr Baby zur Welt gekommen sei.

Wie Us Weekly nun berichtete, erblickte das Baby von Loren und Alex am Montag das Licht der Welt. "Wow! Und einfach so sind wir eine vierköpfige Familie! Es ist so unwirklich!", erklärten die frischgebackenen Eltern dem US-amerikanischen Magazin überglücklich. Sie würden sich darauf freuen, ihren Sohn endlich nach Hause zu bringen und zu sehen, wie ihr Erstgeborener Shai zum "besten großen Bruder" werde. Ihr Säugling sei jedoch etwas früher als erwartet und zu seinen ganz eigenen Bedingungen zur Welt gekommen, verriet die 32-Jährige anschließend. "Wir freuen uns so sehr auf dieses neue Kapitel als vierköpfige Familie", erklärten sie abschließend.

Auf ihrem Instagram-Account verriet die Mama dann schließlich, dass sich ihr Sohn aufgrund gewisser Umstände, die sie nicht weiter nannte, im Moment noch auf der Intensivstation für Neugeborene befinde. "Er erholt sich aber sehr gut", gab Loren ihren Fans jedoch Entwarnung. In den Kommentaren fanden sich zudem schnell eine Menge Glückwünsche für das neue Brovarnik-Familienmitglied.

Anzeige

Instagram / lorenbrovarnik Loren Brovarnik und ihr Sohn im August 2021

Anzeige

Instagram / alex_brovarnik Alex und Loren Brovarnik im August 2021

Anzeige

Instagram / lorenbrovarnik Alex Brovarnik im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de