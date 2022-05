Wenn Mats Hummels (33) bei diesem Anblick mal nicht heiß wird! In den vergangenen Wochen sorgte der Profifußballer für reichlich Schlagzeilen. Um ihn und seine Ehefrau Cathy (34) schwirren schon seit längerem Trennungsgerüchte. Offiziell bestätigt haben die beiden diese zwar nicht, dafür schien Mats aber vor rund einem Monat mit Céline Bethmann (23) anzubandeln. Es entbrannte ein regelrechter Schlagabtausch. Offenbar verbindet die Ladys aber nicht nur der gleiche Männergeschmack, sondern auch der Hang zu pikanten Fotos. Im Netz zeigen sich Cathy und Céline nun beide im supersexy Badelook!

Via Instagram teilten die zwei Frauen aufreizende Schnappschüsse von sich und lieferten sich geradezu ein Battle. Cathy zeigte im schwarzen Bikini, was sie hat und posierte leicht bekleidet am Pool. Céline hingegen präsentierte gleich mehrere Looks. Mit laszivem Blick in die Kamera rekelt sich die einstige Germany's next Topmiodel-Siegerin in der Sonne und im Wasser. Anders als Cathy erntete die 23-Jährige dafür allerdings kein Like von Mats.

Und sogar noch eine Dritte im Bunde liefert heißen Content: Lisa Marie Straube wurde im vergangenen Jahr ebenfalls eine Liaison mit Mats nachgesagt. Und auch sie präsentierte nun ihren Beach-Body im Netz. Im bunten Bikini heizte die Tischtennisspielerin ihren Followern ein.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2022

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Ex-"Germany's next Topmodel"-Siegerin

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

