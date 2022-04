Kommt es nun zum Eklat zwischen den beiden Promidamen? Am Donnerstag teilte Céline Bethmann (23) ein verdächtiges Foto im Netz, das sie offenbar bei einem Dinner mit Mats Hummels (33) zeigt. Nachdem Cathy Hummels (34) darauf in einem Beitrag reagierte, schoss Céline mit einem Seitenhieb gegen dessen Noch-Ehefrau. Nun bestätigte die einstige GNTM-Siegerin die Dating-Gerüchte um sie und den Profikicker – den Artikel leitete Céline daraufhin kurzerhand frech an Cathy weiter.

Céline scheint Cathy ihre angebliche Liebelei mit Mats ordentlich auf die Nase binden zu wollen. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Kampf der Realitystars-Moderatorin nun einen Screenshot eines Privatchats mit Céline – darin teilte die 23-Jährige den Artikel mit Cathy, in dem Céline die Dating-Gerüchte um sie und Mats bestätigte. Cathy hatte für diesen Seitenhieb nur sarkastische Worte über. "Danke für den Lesestoff und dein erstes 'Hallo' an mich", schrieb die 34-Jährige zu der Aktion, die sie mit ihren Fans geteilt hatte.

Auch die Netzgemeinde hat nichts für Célines Aktion übrig. "Ekelhaftes Verhalten. Egal, wie oft du Kommentare löscht, die Wahrheit bleibt es trotzdem. Genieß deine 15 Minuten Fame", "Dass du dich nicht schämst, Cathy so einen Artikel zu schicken" oder "Mit dieser Aktion bist du Mats los", heißt es unter anderem in den Userkommentare unter Célines letztem Beitrag.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann im April 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

