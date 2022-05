Katja Krasavice (25) gibt Details aus ihrem Liebesleben preis! Vor wenigen Monaten veröffentlichte die Rapperin ihr neues Album "Pussy Power" – im ersten Quartal des Jahres Deutschlands erfolgreichstes Musikalbum. Doch auch mit ihren vorherigen Alben "Boss Bitch" und "Eure Mami" kletterte die Rapperin in den Charts bereits weit nach oben. Ihre Lieder haben überwiegend anzügliche Songtexte gemeinsam, denn die gebürtige Tschechin ist dafür bekannt, offen über ihr Dating- und Sexleben zu sprechen. Nun verriet Katja, an welchen Orten sie gerne auf Dates geht!

Die ehemalige Webvideoproduzentin war am Freitag im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu Gast. Sie erschien in einem engen bunten Kleid und mit pinken Haaren. In dem Gespräch mit Marlene Lufen (51) sprach die 25-Jährige darüber, wohin sie denn so auf Dates gehe. "Unterschiedlich. Manchmal geht man einfach mal spazieren im Park, mal ins Restaurant", erzählte die Rapperin und überraschte dann mit ihrem nächsten Satz: "Ich hatte auch schon mal ein Date im Strip-Club, weil ich es liebe, schöne Frauen anzugucken."

Aber wie sieht es denn eigentlich mit Katjas Beziehungsstatus aus? Nach ihrem Musikvideo-Dreh mit Pietro Lombardi (29) wurde die Gerüchteküche über eine mögliche Beziehung der beiden angeheizt. Doch die Rapperin stellte klar: "Nein, ich habe niemanden und bin auch ganz glücklich darüber. Denn ich finde, man braucht auch nicht unbedingt jemanden."

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im August 2021

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im September 2021

Instagram/katjakrasavice Pietro Lombardi und Katja Krasavice im April 2022



