Kate Merlan (35) will ihren Schatz mal so richtig leiden lassen! Zuletzt unterzogen sich die Beauty und Jakub Jarecki (26) dem knallharten Beziehungstest bei Temptation Island V.I.P. Dabei gab es eine Menge an Drama und Tränen. Doch die zwei bestanden die Herausforderung und verließen das Reality-TV-Format als Pärchen. Kurz nach den Dreharbeiten gaben sich die beiden sogar ganz romantisch das Jawort. Glück in der Liebe, Pech im Bett – im Hause Merlan-Jarecki ist momentan Sex-Detox angesagt. Kate möchte in dieser Zeit trotzdem ihre Reize spielen lassen!

Das verriet die Influencerin nun via Instagram. Kate und Jakub hätten sich dazu entschlossen, drei Monate auf die Schäferstündchen zu verzichten. Heißt: kein Kuscheln, kein Anfassen und natürlich kein Sex – eine Challenge. "Wenn Jakub zum Beispiel nackt herumläuft, dann ist das ja auch schwer für mich", erklärte die Reality-TV-Darstellerin dazu. Doch sie möchte es ihrem Gatten offenbar absichtlich besonders schwer machen, die Finger von ihr zu lassen. Stichwort: Lippenpigmentierung. "Dann würde er mich ja am liebsten küssen, weil es so schön aussieht. Aber er wird es nicht dürfen. Deswegen, das wird eine harte Herausforderung", stellte Kate klar.

Nach ihrer Beauty-Behandlung bekam sie von ihrer Kosmetikerin des Vertrauens einen Glückskeks geschenkt. Der Spruch darin passte sehr zu dem dreimonatigen Sex-Verbot der 35-Jährigen, wie Kate selbst fand. "Warten zu können ist eine Kunst, nichts zu erwarten eine noch viel größere", sei auf dem kleinen Zettel zu lesen gewesen.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im März 2022

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Reality-TV-Darstellerin Kate Merlan im November 2021

Anzeige

Glaubt ihr, dass Kate und Jakub drei Monate ohne Sex aushalten werden? Auf keinen Fall! Ja, das bekommen sie hin! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de