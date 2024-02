Vor DSDS-Jury: Beatrice Egli hatte Aussprache mit Dieter!

Beatrice Egli (35) und Dieter Bohlen (70) hatten nicht das beste Verhältnis! Im Jahr 2013 war die Schlagersängerin bei DSDS angetreten und von dem Jury-Urgestein zur Siegerin gekürt worden. Der Poptitan hatte ihre erste Erfolgssingle "Mein Herz" geschrieben, die Platz eins in den Charts erreichte. In diesem Jahr wird die Musikerin zu der Castingshow zurückkehren und neben Dieter, Pietro Lombardi (31) und Loredana Zefi (28) in der Jury sitzen. Doch vorher hatte Beatrice noch einiges mit Dieter zu klären!

Wie die Künstlerin der "Aargauer Zeitung" verrät, blieb sie nach ihrem Sieg nicht in Kontakt mit dem Produzenten. Vor dem Aufeinandertreffen in der Jury gab es deshalb eine lange Aussprache: "Unsere Wege haben sich damals getrennt und es blieb vieles unausgesprochen. Es ging auch um Wertschätzung." Das klärende Gespräch habe beiden, Beatrice und Dieter, sehr gutgetan. "Das ist ein Neuanfang. Ich habe heute eine andere Position neben ihm", stellt sie klar.

Jetzt ist Beatrice auch total bereit für ihren Jurorenjob. "Ich freue mich riesig auf wunderbare Begegnungen und großartige Stimmen, die uns begeistern werden. Ich bin sehr gespannt und neugierig auf dieses neue Abenteuer", schwärmt sie auf Instagram. Wieder bei DSDS zu sein, fühle sich an wie "Heimkommen".

