Video durchgesickert: Luisa Früh ist Kandidatin bei DSDS!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Castings für die neue DSDS-Staffel beginnen. Nun ist die erste Kandidatin bekannt, die ihr Gesangstalent vor Dieter Bohlen (70), Loredana (28), Beatrice Egli (35) und Pietro Lombardi (31) beweisen wird. In einem TikTok-Video ist zu sehen, dass Luisa Früh vor der Jury performt – was zugleich bedeutet, dass sie eine der neuen Kandidatinnen der beliebten Castingshow ist. Bislang wurde ihre Teilnahme aber noch nicht offiziell bestätigt.

Die Dreharbeiten finden aktuell im Europapark statt. "Mit seinen abwechslungsreichen Themenbereichen und waghalsigen Achterbahnen ist der Europapark in Rust die perfekte Bühne, um die Castings spektakulär in Szene zu setzen", hieß es in einer RTL-Pressemitteilung. Zufälligerweise hat Luisa auch eine Story im Netz aus dem Freizeitpark gemacht. In dieser verriet sie ihre Teilnahme aber noch nicht. Sie schrieb lediglich: "Ich bin heute ganz spontan im Europapark, um ein bisschen Achterbahn zu fahren."

Nach ihrer Teilnahme an Make Love, Fake Love im vergangenen Jahr ist Luisa momentan gemeinsam mit ihrem Ex Max Bornmann bei Prominent getrennt zu sehen. Als der Hottie eine Ohrfeige von Kim Virginia Hartung (28) bekam, kullerten bei der Blondine die Tränen. Im Nachgang berichtete Luisa im Netz von einer nicht ausgestrahlten Szene: "Es ist vor dem Streit auf jeden Fall noch was passiert, wo ich verstehen kann, dass Emanuell (31) einfach auch ausgerastet ist beziehungsweise geschockt war."

Instagram / frluuisa Luisa Früh, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

Freut ihr euch auf Luisa als Kandidatin bei DSDS? Ja, sie kann auch echt gut singen! Na ja, ich finde, die Kandidaten sollten unbekannt sein... Ergebnis anzeigen



