Mit 150 Gramm Cannabis: DSDS-Rapper Big N wurde festgenommen

Mit seinem Song "Let’s Bounce" hatte Nikolaos Simediriadis alias Big N in der vergangenen DSDS-Staffel nicht nur die Jury, sondern auch Millionen von Zuschauern zu Hause begeistert. Auf TikTok war sein selbst geschriebener Track in kürzester Zeit viral gegangen. Nun macht jedoch eine unschöne Nachricht des Rappers die Runde. Vor wenigen Tagen wurde Nikolaos an der griechischen Grenze verhaftet, wie er jetzt im Interview mit Bild berichtet. Nach seinem Urlaub in Nordmazedonien wollte der Musiker Freunde in Thessaloniki besuchen. Auf dem Weg dorthin sei er in eine Kontrolle geraten. "Die Beamten hatten einen Drogenhund. Der hat angeschlagen, weil ich Marihuana dabei hatte. Ich wurde sofort festgenommen", schildert der Rapper. "Die waren die nicht zimperlich, haben mir einen Schlag ins Gesicht verpasst", fügt er hinzu.

Ganze 150 Gramm der Droge hatte der Musiker bei sich. Dafür gab es laut Nikolaos jedoch auch einen triftigen Grund. "Ich bin Cannabis-Patient, habe dazu auch einen Patientenpass", erklärt der 23-Jährige. "Das hilft mir gegen Depressionen und Angstzustände. Darunter leide ich, seit ich vor einigen Jahren meinen Militärdienst in Griechenland gemacht habe", verdeutlicht er. Da man in Deutschland 25 Gramm Marihuana für den Eigenkonsum mitführen darf, habe er sich auch in seinem Urlaub keine Sorgen gemacht. "Ich dachte, das geht schon in Ordnung", gesteht die DSDS-Bekanntheit. "Damit lag ich leider falsch", sieht er nun ein.

Die Zeit in Untersuchungshaft sei für den Rapper aus Werther eine echte Belastungsprobe gewesen. "Das war ein krasses Erlebnis. Ich saß mit fünf weiteren Männern an der Grenze in einer Zelle", berichtet Nikolaos. "Es war ziemlich kalt. Zum Essen gab es nur eine Banane, etwas Brot und Joghurt", beschreibt er die Bedingungen. Big N musste sein Handy abgeben, durfte aber über Skype mit seinen Eltern telefonieren. Nach knapp 17 Stunden wurde er freigelassen. Trotzdem muss der Musiker weiter bangen, denn sein Verfahren wird demnächst vor einem griechischen Gericht fortgesetzt.

