Action garantiert? Das DSDS-Casting gastiert im Europa-Park

Deutschland sucht den Superstar führt seine Kandidaten schon beim Casting jeder Staffel in besondere Locations. In diesem Jahr haben sich die Produzenten etwas einfallen lassen, was es so noch nicht gab: Wie RTL bestätigt, wird eines der ersten Castings im Europa-Park Rust stattfinden, einem der meistbesuchten Freizeitparks Deutschlands. Und für die Besucher gibt es die starbesetzte Jury auch direkt zum Anfassen. Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (31), Loredana (28) und Beatrice Egli (35) werden während der Dreharbeiten vom 25. April bis 5. Mai vor Ort sein. Und die Gäste des Parks können das Spektakel live verfolgen.

Die Promis hinter dem Jurypult locken sicher einige Schaulustige an, denn in der 21. DSDS-Staffel sind echte Urgesteine dabei. Nicht nur Dieter und Pietro, sondern auch Schlagerstar Beatrice kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Sie gewann die Show 2013. Die Schweizerin kann die neue Herausforderung gar nicht abwarten. "Ich freue mich riesig auf wunderbare Begegnungen und großartige Stimmen, die uns begeistern werden. Ich bin sehr gespannt und neugierig auf dieses neue Abenteuer", zeigt sie sich auf Instagram ganz enthusiastisch. DSDS sei für sie wie "Heimkommen".

Allerdings dürften viele von ihrer Begeisterung auch überrascht sein, denn zu Dieter, der ihre erste große Hitsingle geschrieben hatte, gab es in den vergangenen Jahren kaum Kontakt. Doch die beiden hatten sich vorab zu einem klärenden Gespräch zusammengesetzt. "Unsere Wege haben sich damals getrennt und es blieb vieles unausgesprochen. Es ging auch um Wertschätzung", erklärte Beatrice gegenüber der "Aargauer Zeitung". Die Unterhaltung habe ihnen gutgetan und nun gebe es einen Neuanfang.

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Schlagersängerin

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

