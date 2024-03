DSDS-Siegerin Aneta Sablik hat die Show nie wieder geschaut!

Aneta Sablik (35) hatte sich in der DSDS-Staffel im Jahr 2014 gegen die anderen Gesangstalente durchgesetzt und schaffte mit ihrem Sieg den Einstieg in die Musikbranche. Die gebürtige Polin sammelte während ihrer aufstrebenden Karriere sowohl positive als auch negative Erfahrungen. Im Interview mit RTL blickt die "The One"-Interpretin nun auf die Vergangenheit zurück und gesteht: "Ich habe DSDS seit meiner Staffel nicht geguckt." Dennoch würde sie jederzeit wieder an der Show teilnehmen. "DSDS war eine sehr bereichernde Erfahrung. Menschlich und musikalisch. Selbst wenn ich 2014 nicht gewonnen hätte, wäre ich bestimmt in den nachfolgenden Staffeln hingegangen", offenbart sie.

Abseits der Bühne bewegt sich die 35-Jährige offenbar auch gerne auf unbekanntem Terrain. Zuletzt war sie beispielsweise bei dem Format Kampf der Realitystars zu sehen. Nun können sie ihre Fans aber auch von einer anderen Seite betrachten. Aneta ziert das Cover der April-Ausgabe des Playboys. "Ich möchte allen Mädchen und Frauen klarmachen, dass es egal ist, ob sie fünf Kilo mehr oder weniger haben, kleine Brüste oder große Brüste", erklärt sie. In dem Magazin thematisiert sie auch ihre Zeit bei DSDS. "Damals war ich 25 und voller Komplexe", gesteht sie.

Der Sieg der Castingshow, in deren Jury unter anderem Dieter Bohlen (70) sitzt, hat ihr Leben verändert – das Ganze war für die Blondine aber alles andere als leicht. Vor allem am Anfang hatte sie Probleme mit der deutschen Sprache. "Ich habe kein Wort verstanden, mein Akzent war voll beschissen, jeder hat gelacht. Das hat mich verunsichert", gesteht die Musikerin in einem Gespräch mit Promiflash. "Ich wusste nicht, was da passiert. Ich habe niemanden verstanden", gibt sie offen zu.

Anzeige

RTL Aneta Sablik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Sängerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de