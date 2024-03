Neuer Look! DSDS-Siegerin Aneta Sablik nackt im Playboy

Im Jahr 2014 hatte Aneta Sablik (35) die bekannte Castingshow DSDS gewonnen – nun zeigt sie mehr als nur ihre Stimme. Anlässlich des zehnten Jubiläums ihres Sieges lässt die Polin in der April-Ausgabe des Playboys ihre Karriere Revue passieren und zeigt sich dabei von einer anderen Seite – einer selbstbewussteren und freizügigeren. "Damals war ich 25 und voller Komplexe", stellt die Blondine rückblickend fest. Mit ihrem Aktshooting für das Magazin will sie offenbar nicht nur sich selbst etwas beweisen, sondern auch anderen Mut machen.

"Ich möchte allen Mädchen und Frauen klarmachen, dass es egal ist, ob sie fünf Kilo mehr oder weniger haben, kleine Brüste oder große Brüste. Das definiert nicht, wie schön du bist. Schön sind wir, weil wir einzigartig sind", erklärt sie. In den vergangenen Jahren habe sie sich besser kennengelernt, sei erwachsen geworden und fühle sich endlich als Frau. Vor rund sieben Jahren sprach Aneta in einem Interview offen über ihre Selbstzweifel, die sie zuvor ihren Followern im Netz gestanden hatte. "Ich habe es immer wie einen Rucksack mit mir geschleppt, der mit der Zeit immer schwerer wurde. Ich wollte ihn nicht mehr alleine tragen", berichtete sie im Gespräch mit Promiflash.

Mit ihrer erfolgreichen Teilnahme bei DSDS hatte Aneta damals den Einstieg in die Musikbranche geschafft – doch das hätte auch anders laufen können. Ihre Mutter wollte nämlich, dass die Sängerin die Show zugunsten ihres Studiums abbricht. "Meine Mutter steht nicht hinter mir. Sie will nicht, dass ich bei DSDS bin. Für sie bin ich eine Null", klagte Aneta damals in einem Interview mit Bild. "Wenn sie das Studium fertig hat, dann kann sie machen, was sie will", verteidigte sich Lydia daraufhin.

Anzeige

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Sängerin

Anzeige

RTL II Aneta Sablik, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de