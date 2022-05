Traurige Nachrichten aus Südkorea. Schon als Kinderstar stand Kang Soo Yeon im Alter von fünf Jahren vor der Kamera. Im Laufe ihres Lebens brachte sie es zu einer der international bekanntesten koreanischen Schauspielerinnen und wurde sogar bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig als "Beste Darstellerin" ausgezeichnet. Doch nun machen tragische Neuigkeiten die Runde: Kang Soo Yeon ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben.

Schon am 5. Mai wurden besorgniserregende Nachrichten bekannt. Die Südkoreanerin wurde in ihrem Haus in Seoul mit einem Herzstillstand aufgefunden. Nach einer Herz-Lungen-Wiederbelebung vor Ort wurde sie schließlich in ein Krankenhaus gebracht, erlangte ihr Bewusstsein aber nicht wieder. Zwei Tage später starb Kang Soo Yeon in der Klinik im Kreise ihrer Familie. Die Todesmeldung wurde von mehreren koreanischen Medien sowie auch von Soompi bestätigt.

Ihre Fans werden von der Darstellerin aber noch etwas zu sehen bekommen. Im kommenden Netflix-Streifen "Jung_E" ist Kang Soo Yeon mit von der Partie. In dem Sci-Fi-Film spielt sie die Teamleiterin eines Labors, das Gehirnklon- und KI-Technologie entwickelt.

