Traurige Nachrichten aus dem Star Trek-Universum. Kenneth Welsh dürfte den meisten aus dem US-amerikanischen Science-Fiction-Franchise bekannt sein. Aber der kanadische Schauspieler hatte unter anderem auch Rollen in Blockbustern wie "The Day After Tomorrow" oder "Legenden der Leidenschaft". Fast 50 Jahre seines Lebens verbrachte der Kanadier vor der Kamera. Doch jetzt gibt es traurige News: Der erfolgreiche Schauspieler verstarb am Donnerstagabend überraschend.

Kenneths Agentur gab am Freitag bekannt, dass er im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Die Todesursache sei jedoch bisher ungeklärt. Der "Star Trek"-Darsteller hatte in seinem gesamten Leben in über 200 Filmen mitgewirkt, nach dem er Schauspiel in der Schule und am College studierte. Die ersten sieben Jahre seiner Karriere hat er auf der Bühne verbracht, bevor er schließlich 1963 sein Fernsehdebüt in der Serie "Shoestring Theatre" gab.

In Kanada gehörte er zu den erfolgreichsten Schauspielern aller Zeiten. Im Jahr 2003 wurde er sogar mit dem Order of Canada, der höchsten zivilen Auszeichnung des Landes, geehrt. Er hinterlässt seinen Sohn Devon Welsh, einen Singer und Songwriter.

Getty Images Kenneth Welsh, kanadischer Schauspieler

Getty Images Kenneth Welsh, "Star-Trek"-Schauspieler

Getty Images Kenneth Welsh, 2021 in Toronto

