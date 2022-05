Coming-out im Kleiderschrank! Chrishell Stause (40) kennen viele aus der Netflix-Erfolgsserie Selling Sunset. In der aktuellen fünften Staffel wird ihre Beziehung mit dem Chef der TV-Maklerfirma, Jason Oppenheim (45), gezeigt. Nach dem Aus der fünfmonatigen Beziehung aus dem vergangenen Jahr ist Chrishell nun frisch mit dem sich als non-binär identifizierenden australischen Gesangstalent G Flip zusammen. Auf Social Media scherzte sie jetzt sogar in einem Video über ihre Sexualität – ist sie sexuell genauso offen?

In der Wiedersehensfolge des Reality-Hits erzählte die 40-Jährige, dass sie glücklich mit G Flip ist. In ihrer Instagram-Story spielte sie mit der Formulierung des Coming-outs. Nachdem sie ihren Followern, nur Unterwäsche tragend, ein Update zum Status der Renovierung ihres begehbaren Kleiderschranks gab, scherzte sie frech: "Ok! Ich werde mich jetzt outen." Diese Aussage könnte aber auch einfach nur übersetzt werden mit: "Ok! Ich komme jetzt aus dem Kleiderschrank." Wie genau sie dieses Wortspiel gemeint hat, löste die Amerikanerin erst mal nicht auf.

Ob G Flip tatsächlich die Liebe ihres Lebens ist und Ruhe in das Liebesleben der Beauty bringt, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit ging es bei ihr privat ja doch recht turbulent zu. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit This Is Us-Hottie Justin Hartley (45) wurde es zwischen ihr und dem Profitänzer Keo Motsepe ernst, den sie durch ihre Dancing with the Stars-Teilnahme kennenlernte.

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und Keo Motsepe, Dezember 2020

Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley, 2019

Instagram / chrishell.stause G Flip mit der "Selling Sunset"-Bekanntheit Chrishell Stause

