Tristan Thompson (31) und Khloé Kardashian (37) waren für kurze Zeit wieder ein Paar! Zuvor trennten sie sich im Juni 2021 voneinander, da der NBA-Profi wiederholt fremdgegangen war. Im Oktober gab Khloé ihm wegen seiner Bemühungen eine neue Chance. Zwei Monate später war allerdings wieder Schluss, nachdem seine Vaterschaft von dem Sohn seiner Affäre bestätigt wurde. Der Auftritt des Basketballers in der vierten Folge von "The Kardashians" sorgte jetzt aber für Spekulationen: Die Zuschauer vermuten, dass Tristan seine Vaterschaft bereits früher unbewusst verkündet haben soll!

Während der Dreharbeiten von "The Kardashians" im vergangenen Herbst war Khloé noch ahnungslos. Die Mutter von True (4) hätte es aber angeblich erahnen können: Tristan flog zu Kourtneys (43) Verlobung im Oktober 2021 als Überraschung ein. Auf die Frage von Simon, ob er denn weitere unerwartete Ereignisse parat hätte, reagierte er mit einem nervösen Schulterzucken und antwortete: "Oh nein, noch nicht." Gemeint war wahrscheinlich eine Verlobung mit Khloé, jedoch sind die Fans der Meinung, dass diese Reaktion auf Tristans Vaterschaft hindeutete. So twitterte ein Zuschauer: "Der Mann lebt in ständiger Angst, erwischt zu werden!"

Diese Geschehnisse sah sich Khloé nun in der aktuellen Folge selbst an. In dieser Episode zeigte sie eine optimistische Haltung gegenüber ihrer und Tristans Zukunft und kommentierte dies auf Twitter: "Wir wissen doch alle, wie das ausgeht." Das Model bereut es offenbar, ihrem Ex-Freund noch eine Chance gegeben zu haben.

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram/realtristan13 Tristan Thompson im April 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

