Travis Scotts (31) erster Auftritt für die Öffentlichkeit. Während seines Auftritts bei dem Astroworld-Musikfestival ereignete sich ein Drama. Während er im vergangenen November auf der Bühne performte, starben im Publikum zehn junge Menschen und zahlreiche weitere wurden verletzt. Ende März legte er bei einer privaten Oscar-Party auf. Jetzt heizte Travis das erste Mal seit der Astroworld-Tragödie wieder Publikum auf einer öffentlichen Bühne ein.

Wie Page Six berichtet, hat Travis am Samstagabend die Bühne vom Megaklub E11even beim Großen Preis von Miami gerockt. Das Magazin habe erfahren: "Die Menge hat jedes Wort seiner Songs mitgesungen." Seine Performance bei dem Formel-1-Event soll gut 45 Minuten lang gewesen sein. Als er "Antidote" zum Besten gab, habe die Menge getobt. Auch die Hits "Highest In The Room", "Pick Up The Phone", "Goosebumps" und "SICKOMODE" performte der Rapper zur Begeisterung der Feiernden.

Nachdem er aus dem Line-Up des Coachella-Festivals gestrichen wurde, war er bei dem nun etwas verspäteten ersten großen Auftritt angeblich umso mehr in Feierlaune. Laut Page Six hätte Travis, bevor er die Bühne betrat, ein Bündel Bargeld in die Menge geworfen und sich an eine Tequila-Flasche geklammert. Er soll der Menge zugerufen haben: "Jeder schuldet mir einen Schuss" und "Jeder Stripper muss sich sofort auf der verdammten Bühne melden."

Anzeige

Getty Images Travis Scott auf der E11Even-Bühne in Miami

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Rapper

Anzeige

Getty Images Travis Scott auf der E11Even-Bühne in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de