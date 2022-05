Im Verleumdungsprozess um Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) gibt es immer mehr schlimme Anschuldigungen. Unter Tränen schildert die Schauspielerin seit vergangenem Mittwoch, wie der Hollywoodstar sie in ihrer Ehe missbraucht, beleidigt und verletzt haben soll. Auch als krankhaft eifersüchtig beschuldigte Amber ihren Ex-Partner – besonders in Bezug auf eine spezielle Person. Johnny soll ihren Schauspiel-Kollegen James Franco (44) verachtet haben.

Er habe nämlich geglaubt, dass Amber eine Affäre mit ihm gehabt habe. Wegen einer Kussszene 2014 soll der Fluch der Karibik-Darsteller dann völlig ausgerastet sein und seine Frau verbal sowie körperlich angegriffen haben. "Er hasste James Franco und beschuldigte mich, bereits in der Vergangenheit heimlich etwas mit ihm gehabt zu haben", schilderte Amber den Vorfall. im Flugzeug sei die Lage dann völlig eskaliert: "Er fragte mich: 'Hat er die Zunge benutzt, hast du die Zunge benutzt, willst du mir was sagen? Hast du es genossen?'" Dann habe Johnny sie unter anderem als Hure beschimpft und ihr sogar ins Gesicht geschlagen.

Doch nicht nur in Bezug auf James, auch allgemein soll Johnny Ambers Karriere kontrolliert haben. "Er wollte, dass ich keine Sex-Szenen mehr drehe, dass Küsse aus dem Drehbuch gestrichen werden, dass ich nicht zu sexy aussehe", beschrieb die 36-Jährige. Sie habe ihn über alles, was sich in ihrem Leben abspielt, haarklein informieren müssen.

Getty Images Johnny Depp and Amber Heard im November 2011

Getty Images Amber Heard im Mai 2022 vor Gericht

Getty Images James Franco und Amber Heard im April 2016

