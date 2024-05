Zwei Jahre nach Amber-Prozess: Johnny Depp ist auf gutem Weg

Zwei Jahre nach dem Verleumdungsprozess mit seiner Ex-Freundin Amber Heard (38) scheint es bei Johnny Depp (60) wieder besser zu laufen! Längere Zeit ließ er sich nicht sehen – doch jetzt ist er wieder zurück. Im vergangenen Monat erschien er auf der britischen Premiere seines Films "Jeanne du Barry", mit dem er sein Schauspiel-Comeback feierte! Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass der Schauspieler auf einem guten Weg sei: "Johnny geht es gut! Er wohnt in London und fühlt sich dort wirklich zu Hause. Ihm wurde eine große Last durch den Prozess genommen."

Johnny wurde in dem Prozess zwar Schadensersatz von seiner Ex-Freundin zugesprochen, trotzdem musste er in den vergangenen Jahren auf viele wichtige Rollen verzichten, die er durch das Gerichtsverfahren verlor. Seine Karriere stand auf dem Spiel. Heute arbeitet er laut der Quelle ohne Pause: "Die Leute vergessen, dass Johnny nicht nur ein Schauspieler ist. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Künstler." Nach den Dreharbeiten seines vergangenen Films "Jeanne du Barry" ging er direkt auf Tour mit seinem verstorbenen Freund und Gitarristen Jeff Beck (✝78). Daraufhin tourte er mit seiner Band "Hollywood Vampires" und führte die Regie bei dem Film "Modi". "Es ist großartig für ihn, wieder auf dem Regiestuhl zu sitzen, es passieren gerade eine Menge Dinge gleichzeitig", plauderte der Insider gegenüber dem Magazin aus.

Der Fluch der Karibik-Star und Amber waren von 2015 bis 2017 verheiratet. 2022 lieferten die beiden sich eine Schlammschlacht und landeten schließlich vor Gericht. Seine Ex-Freundin warf ihm unter anderem häusliche Gewalt vor. Nach dem Urteil, das größtenteils für ihn sprach, fühlte er sich bestätigt, wie eine zweite Quelle offenbarte: "Johnny hat seinen Namen größtenteils reingewaschen und durch die Ereignisse des Prozesses eine Menge öffentlicher Unterstützung zurückgewonnen. Er hat sich weiterentwickelt – der Rest liegt in der Vergangenheit."

Getty Images Johnny Depp im Mai 2023 in Cannes

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im September 2015

