Süß: Justin Bieber ist ganz vernarrt in Haileys Babybauch!

Anfang des Monats teilten Justin (30) und Hailey Bieber (27) ihre erfreulichen Baby-News mit der Öffentlichkeit. Nun können die werdenden Eltern ihre Freude über die Schwangerschaft kaum noch verbergen. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen Justin, wie er sich auf den Straßen Japans liebevoll an Haileys Babybauch schmiegt und ihr einen dicken Schmatzer aufdrückt. Das Ehepaar soll sich wohl eine kleine Auszeit gönnen, bevor es in die heiße Phase der Schwangerschaft geht.

Auf den Bildern sind der "Never Say Never"-Sänger und das Model zu sehen, wie sie lässig gekleidet auf einer verregneten Straße in Kyoto stehen. Haileys Casual-Look besteht aus blauen Jeans und einem schwarzen Pulli. Justin ist ganz in Schwarz gekleidet und trägt eine graue Cap falsch herum auf seinem Kopf. Die Mama in spe lächelt beseelt auf ihren Mann hinab, während seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf seinem ungeborenen Baby liegt.

Hailey soll bereits im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft sein. Das Ehepaar habe bewusst so lange gewartet, bevor es die Schwangerschaft publik machte: "Diese Erfahrung ist Hailey und Justin sehr heilig und sie wollten die Freude zuerst privat als Paar und in ihrem intimen Kreis teilen, bevor sie es der Welt mitteilen und die Nachricht öffentlich machen", wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight ausplauderte. Seitdem die Katze aus dem Sack ist, geben die beiden gerne auch etwas privatere Einblicke in das Leben als werdende Eltern. So teilte Hailey – ganz zur Freude ihrer Follower – kürzlich ihre aktuellen Schwangerschaftsgelüste in einer Story auf Instagram: Eiersalat, Gurke und scharfe Soße.

