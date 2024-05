BTN-Star Manuel Denniger und sein Mann haben sich getrennt!

Bei dem Berlin - Tag & Nacht-Star Manuel Denniger (33) gibt es unschöne Nachrichten: Nach fast fünf Jahren Ehe hat sich der TV-Star von seinem Ehemann getrennt. "Vor knapp einem Monat hatten Chris und ich ein sehr ehrliches Gespräch, bei dem wir übereinstimmend zu dem Entschluss gekommen sind, unsere Ehe zu beenden und unser Leben nicht mehr gemeinsam zu führen", erklärt der Influencer gegenüber Magic Connection. Bereits vor einem Jahr habe der 33-Jährige an seiner Liebe zu seinem mittlerweile Ex gezweifelt – dennoch habe er bis zum Schluss dafür gekämpft.

Doch was ist der Grund für die Trennung? "Es haben uns gegenseitig Sachen an dem anderen gestört, die einfach nicht mehr verhandelbar waren, große und kleine Dinge. Wir hatten einfach zu viele unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und haben uns immer mehr auseinandergelebt, sodass auch die Liebe irgendwann auf der Strecke blieb", erzählt Manuel offen weiter. Aktuell haben sich die beiden auch für eine räumliche Trennung entschieden und sich auf der Suche nach getrennten Wohnungen.

Privat läuft es gerade also nicht so rund für den BTN-Star – beruflich jedoch könnte es nicht besser sein. Nachdem er 2021 nach sechs Jahren der beliebten Vorabendserie den Rücken gekehrt hatte, feierte er 2022 sein großes Comeback. Wegen der Liebe entschied er sich damals für den Exit – ihn zog es nämlich für eine Weile nach Köln. Doch lange konnte es Manuel nicht ohne seine "Berlin – Tag & Nacht"-Familie aushalten, wie er in einem früheren Promiflash-Interview verriet: "Den Ausschlag für mich gab der Dreh zum zehnjährigen BTN-Jubiläum, wo ich alle wiedergesehen habe. Es war so, so schön!"

Anzeige Anzeige

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger, BTN-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / manuel_denniger Manuel Denniger, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch die Trennung? Total! Damit habe ich nicht gerechnet. Nein, ich habe da etwas geahnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de