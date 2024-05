Nach Rechtsstreit mit Amber: Johnny Depp hat Lektion gelernt

Johnny Depp (60) hat aus dem Fiasko mit seiner Ex-Frau Amber Heard (38) gelernt. Die Schauspieler hatten sich 2009 am Set ihres Films "The Rum Diary" kennengelernt und stürzten sich schnell in eine turbulente Beziehung. Nach vier Ehejahren war ihre Liebe jedoch zerbrochen und die zwei standen sich vor Gericht wieder gegenüber. Das Drama hat wohl Wunden hinterlassen und in Johnny den Wunsch nach einer anderen Art von Beziehung geweckt. "Er wird sich nicht kopfüber in etwas stürzen, wie er es mit Amber getan hat", ist sich ein Insider laut OK! Magazine sicher und fügt hinzu: "Die Lektionen sind gelernt."

Dem Fluch der Karibik-Darsteller soll es derzeit gut gehen, er habe einen klaren Kopf und viele aufregende Projekte, die seine ganze Aufmerksamkeit fordern. Der Insider betont, Johnny sei einfach "zu beschäftigt, um sich mit Frauen zu verabreden". Nach dem Drama vor Gericht habe er sich mit den richtigen Personen umgeben, die ihm geholfen haben, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Auch für seine Kinder Lily-Rose (24) und Jack (22) hat der Hollywoodstar sich jede Menge Zeit genommen. "Sie lieben ihn beide, und das Chaos mit Amber hat ihr Bild von ihm nicht getrübt. Johnny ist ein großartiger Vater", stellt die Quelle klar.

Auch Amber soll es nach dem Prozess endlich wieder besser gehen. Die Schauspielerin kehrte Hollywood den Rücken zu und wanderte mit ihrer Tochter Oonagh kurzerhand nach Spanien aus. "Sie und ihr kleines Mädchen passen gut in die neue Nachbarschaft. Sie hat einen Lehrer angeheuert, um ihr Spanisch zu verbessern und sie sind nun in der Lage, sich mit ihren Freunden zu unterhalten", berichtet ein Insider laut Star über ihr neues Leben.

Getty Images Johnny Depp bei der "Jeanne du Barry"-Premiere in London im April 2024

MEGA Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh in Madrid im Oktober 2023

