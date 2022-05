Es sind tragische Neuigkeiten von Nick Cave (64). Der australische Sänger musste vor rund sieben Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sein Sohn Arthur verstarb nach einem Klippensturz – er wurde gerade einmal 15 Jahre alt. Danach schrieb der "Into My Arms"-Interpret zahlreiche Songs, in denen er den Tod verarbeitet. Und jetzt muss er erneut stark sein: Denn auch Nicks anderer Sohn ist nun ebenfalls verstorben.

Das berichtet The Sun. Nicks Sohn Jethro Lazenby soll erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden sein – jetzt ist er im Alter von 31 Jahren gestorben. "In großer Trauer muss ich mitteilen, dass mein Sohn Jethro verstorben ist", heißt es in einem offiziellen Statement des Musikers. Im gleichen Zuge bat er um Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

Was genau passiert ist, ist bisher nicht bekannt. Im April dieses Jahres wurde Jethro inhaftiert, weil er seine Mutter angegriffen hatte. Dabei soll er seine Mutter so stark im Gesicht verletzt haben, dass sie starke Blutergüsse hatte.

Anzeige

Getty Images Nick Cave, Sänger

Anzeige

Getty Images Jethro Lazenby, Nick Caves Sohn

Anzeige

Getty Images Nick Cave, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de