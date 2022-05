Jana Julie Schölermann (34) spricht offen über das polarisierende Thema After-Baby-Body! Gemeinsam mit dem TV-Moderator Thore Schölermann (37) hat die Schauspielerin Ende 2020 ihr erstes Kind bekommen – es ist ein kleines Mädchen namens Ilvi! Mit der Schwangerschaft hat sich der Körper der frisch gebackenen Mama natürlich verändert. Doch anderes als viele Promi-Damen will Jana ihre Baby-Pfunde nicht um jeden Preis direkt wieder abnehmen...

In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Fans jetzt ein ehrliches Update: "Ich habe relativ viel zugenommen in der Schwangerschaft, also 20 Kilo. [...] Die Kilos haben sich aber sehr gut verteilt, also mich hat es nicht gestört. Das war jetzt nicht so, dass ich in den Spiegel geguckt und mich nicht mehr erkannt habe", begann Jana. "Die ersten 15 Kilo gingen auch superschnell wieder runter nach der Geburt. Das waren größtenteils Wassereinlagerungen." Und was ist mit dem Rest? "Ich mache mir jetzt keinen Stress, die restlichen fünf Kilo runterzukriegen", stellte die Mutter klar.

Mit dieser Einstellung unterscheidet Jana sich von vielen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen – und das weiß sie auch: "Ich verstehe gar nicht, warum sich da alle immer so einen Druck machen", betonte die 34-Jährige. "Es gibt so viele Frauen, die möglichst schnell nach der Geburt ein halb nacktes Bikinibild posten, wo sie den Bauch einziehen... Bloß um danach möglichst viele Kommentare drunter stehen zu haben mit Komplimenten, wie toll sie denn aussehen." Ihr persönlich sei es total "Hupe", wie lange sie dafür braucht, wieder das gleiche Gewicht wie vor der Geburt zu erreichen.

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann und ihre Tochter Ilvi

Anzeige

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann und seine Frau Jana im Januar 2022

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann und ihre Tochter Ilvi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de