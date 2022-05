Damit wurde Kendall Jenner (26) zum Internet-Brüller! Die Reality-TV-Darstellerin steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera. In der familieneigenen Soap Keeping up with the Kardashians wurden den Fans jahrelang Einblicke in ihr Leben gewährt. Auch in der neusten Reality-TV-Show des Kardashian-Jenner-Clans werden viele emotionale, aber auch lustige Momente gezeigt. In der aktuellen Episode stellte sich Kendall beim Gemüse-Schneiden etwas ungeschickt an – und hatte damit die Lacher des Internets auf ihrer Seite!

In der neuesten Folge von "The Kardashians" versuchte das Model eine Gurke zu schneiden und hielt dabei sowohl das Messer als auch das Gemüse völlig falsch. Auf Twitter löste sie damit eine Welle von amüsanten Kommentaren aus. Ein User schrieb zu den Bildern: "Kendall dabei zuzusehen, wie sie eine Gurke schneidet, ist das Schmerzhafteste, was ich jemals gesehen habe." Ein anderer witzelte ebenfalls über die ehemalige Victoria's Secret-Beauty: "Jedes Mal, wenn du schlecht in etwas bist, sieh dir an, wie Kendall Jenner eine Gurke schneidet."

Auch Kendall fand die Situation in der Küche augenscheinlich ebenfalls unangenehm und gab den Schnippel-Versuch schon nach kurzer Zeit auf. Mama Kris Jenner (66) konnte sich die Szene ebenfalls nicht mehr länger mit ansehen. "Soll ich nicht doch lieber einfach den Koch rufen?", fragte sie ihre Tochter.

Getty Images Kim Kardashian und Kendall Jenner bei den Emmys im September 2019

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner im September 2021

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im März 2022

