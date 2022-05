War diese Frage bei Kourtney Kardashians (43) Verlobung unpassend? In der aktuellen Folge der familieneigenen Soap sieht man den besonderen Moment der ältesten Kardashian-Schwester mit Travis Barker (46). In einer romantischen Kulisse hielt der Schlagzeuger inmitten von Rosen um ihre Hand an. Klar, dass das Erlebnis danach mit der ganzen Familie gefeiert werden musste. Doch Kourtneys Schwester Kendall (26) erkundigte sich ausgerechnet da nach Kourts Ex-Mann Scott Disick (38)!

Im Gespräch bei "The Kardashians" hatte das Model eine Frage an die Frischverlobte, die vielen sauer aufstieß. "Habt ihr so etwas wie Mitleid mit Scott? Habt ihr überhaupt Mitgefühl für die Situation, in der er sich befindet? Denn es sieht nicht so aus, als hättet ihr das", unterstellte sie den anderen. Schwester Kim (41) konnte das gar nicht verstehen und stellte klar, dass genug Zeit seit der Trennung von Scott vergangen sei – das sah Kourtney ähnlich. "Ich sorge dafür, dass es ihm gut geht, aber darüber hinaus bin ich gerade erst verlobt. Ich möchte glücklich sein und den Moment genießen", stellte sie klar. Kim erklärte das Gespräch anschließend für beendet: "Lassen wir sie ihre Nacht genießen!"

Kourtney und Scott waren von 2006 bis 2015 liiert und haben drei gemeinsame Kinder. Der Unternehmer versteht sich auch nach der Trennung super mit den Schwestern seiner Ex und verbringt auch viel Zeit mit den Kardashians. Wegen der Verlobung äußerte er aber große Sorgen, jetzt von der Familie ausgeschlossen zu werden.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im September 2010

Getty Images Kendall Jenner und Kourtney Kardashian im Oktober 2017

Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015 in Los Angeles

