Wer stach auf dem roten Teppich besonders hervor? Am Sonntag wurden in Las Vegas die berühmten Billboard Music Awards an die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler des Jahres verliehen. Abräumerin des Abends war Olivia Rodrigo (19), die sieben Trophäen mit nach Hause nehmen durfte. Doch bei dem Event ging es nicht nur um die begehrten Preise – die Promis warfen sich auch mal wieder mächtig in Schale! Promiflash möchte von euch wissen, welcher Look euch am besten gefällt!

Wie kann es auch anders sein: Machine Gun Kelly (32) und seine Megan Fox (36) fielen auch bei dieser Veranstaltung mit einem ganz speziellen Look auf. Während die Schauspielerin mit tiefem Ausschnitt für Schnappatmung bei den Fans sorgte, ging es bei MGK pieksig zu. Sein Dolce & Gabbana-Anzug war übersät mit Nadeln! Megan hielt der Stachelauftritt jedoch nicht davon ab, ihrem Partner wieder besonders nahe zu kommen.

Heidi Klum (48) setzte auf zwei Farben an dem Abend: gelb und schwarz! Das Model kombinierte ein limettengelbes Kleid mit schwarzen Handschuhen und Overknee-Stiefeln in der gleichen Farbe. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (32) erschien hingegen völlig in Schwarz neben seiner Göttergattin.

Einen besonderen Auftritt legten Kylie Jenner (24) und Travis Scott (31) gemeinsam mit ihrer Tochter Stormi Webster (4) hin. Für Irritationen sorgte vor allem Kylies graues Kleid, das auf den ersten Blick transparent zu sein scheint – das ist jedoch nur eine optische Täuschung. Auch Doja Cat (26) erregte mit ihrem Outfit Aufsehen. Die Rapperin trug ein schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt sowie einer Schleppe.

Florence Welch (35), die gerade erst mit ihrer Band Florence + the Machine ihr neues Album "Dance Fever" herausgebracht hat, lief über den roten Teppich der Billboard Music Awards in einem Traum aus Rosa. Alles auf Schwarz setzte Sängerin Teyana Taylor (31), die in einem rockigen Look ihre Bauchmuskeln präsentierte. Mary J. Blige (51) wurde an dem Abend mit einem Preis als Ikone des Jahres geehrt. Dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch modisch was drauf hat, bewies sie mit einem besonderen Netzkleid, das sie auf dem roten Teppich präsentierte. Stimmt ab, welchen Look ihr am coolsten findet!

