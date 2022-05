Sie hofft, dass ihre Trauer nicht Jahre anhält! Erst vor wenigen Wochen teilte Britney Spears (40) mit ihren Fans erfreuliche Neuigkeiten: Sie und ihr langjähriger Partner Sam Asghari (28) werden Eltern. Am Wochenende schockierte sie allerdings mit traurigen Neuigkeiten, denn das Paar hat sein ungeborenes Baby verloren. Nun meldet sich die Sängerin mit einem Posting zurück, in dem sie Andeutungen auf ihre aktuelle Stimmungslage gibt.

Auf Instagram äußerte Britney sich jetzt erstmalig nach ihrem Statement vom Wochenende zu ihrem Gemütszustand nach diesem schweren Verlust. Das Bild zeigt ein Meme von Carrie Bradshaw aus der Serie Sex and the City, die traurig ist und nicht in der Stimmung ist, "mit einem Haufen Leute zusammen zu sein". Unter dem Post erklärt sie ihren Fans, wie schlecht sie sich zurzeit fühlt: "Leider ist das meine Stimmung in diesen Tagen... Ich hoffe ehrlich gesagt, dass daraus nicht Jahre werden."

In ihrem Statement zur Fehlgeburt auf Instagram bekundeten Britney und Sam ihre tiefste Trauer und erklärten sogar, warum sie schon so früh die frohe Botschaft der Schwangerschaft teilten: "Dies ist eine verheerende Zeit für alle Eltern. Vielleicht hätten wir mit der Bekanntgabe warten sollen, bis wir weiter fortgeschritten sind, aber wir waren zu aufgeregt, um die guten Nachrichten zu teilen." Das Paar erklärte dennoch, dass es die Hoffnung nicht aufgeben und es weiter versuchen würden, ein Kind zu bekommen.

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Januar 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2022

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de