Schlimme Neuigkeiten von Britney Spears (40). Die Musikerin schwebte zuletzt eigentlich auf Wolke sieben. Endlich war sie die Vormundschaft durch ihren Vater los und hatte sich mit ihrem langjährigen Partner Sam Asghari (28) verlobt. Zuletzt erwartete die "Toxic"-Interpretin dann sogar ihr drittes Kind. Doch nun teilte die Blondine ein furchtbares Update mit ihren Fans: Britney hat ihr ungeborenes Kind verloren.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Künstlerin am Samstagabend ein emotionales Statement. "Voller Trauer müssen wir verkünden, dass wir unser Wunderkind früh in der Schwangerschaft verloren haben. Das ist eine furchtbare Zeit für Eltern", heißt es darin. Britney erklärte weiter, sie hätte vermutlich erst später mit den Babynews an die Öffentlichkeit gehen sollen – sie habe sich jedoch so sehr über das Kind gefreut: "Wir werden weiterhin versuchen, unsere Familie zu vergrößern!"

Ihre Fans stehen Britney und Sam in diesen schweren Stunden zur Seite. In den Kommentaren teilte ihre Community binnen weniger Minuten ihr Beileid mit. "Euer Verlust tut mir so leid", "Ich liebe dich Britney" und "Wir stehen immer hinter dir", schrieben sie.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

