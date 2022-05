Sharon Battiste hat große Pläne. Am Dienstag wurde bekannt, dass die ehemalige Köln 50667-Darstellerin die neue Bachelorette wird. Ab dem 15. Juni geht die Seriendarstellerin im TV auf die Suche nach der großen Liebe. Doch die Schauspielerin sucht nicht nur den Partner fürs Leben. Sharon will sich in der Datingshow auch von ihrer verletzlichen Seite zeigen und offen über ihre Krankheit sprechen.

"Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette", äußerte die 30-Jährige gegenüber RTL. Dennoch sei sie nicht nur extrovertiert und offen. Sharon beschreibt sich selbst auch als einen sehr emotionalen Menschen. Außerdem sei sie hin und wieder eine nachdenkliche Person. Der Kölnerin ist es wichtig, den Zuschauern auch diese Seite von sich zu zeigen.

Zudem möchte sie offen mit ihrem kreisrunden Haarausfall umgehen und anderen Betroffenen somit Mut machen. Seit einiger Zeit ist die Influencerin von der Krankheit betroffen. Unterkriegen lässt sie sich davon jedoch nicht und greift auf Perücken zurück. Diese würden ihr nicht nur ein befreiendes Gefühl geben, sondern ermöglichen es Sharon auch, immer wieder einen neuen Look auszuprobieren.

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Influencerin

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Ex-"Köln 50667"-Star

