Das ging wohl nach hinten los! Daniela Büchner (44) lebt auf Mallorca ihren Traum. Doch der bunte Alltag der TV-Auswanderin ruft nicht nur eine Menge Fans auf den Plan, sondern auch zahlreiche Neider. Immer wieder berichtet die fünffache Mutter von fiesen Lästereien und Verbalattacken. Nicht selten wird dabei nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt – doch auch das bekommt Danni hin und wieder mit: Jetzt scheint sie jemanden auf frischer Tat ertappt zu haben!

In ihrer Instagram-Story berichtete der Goodbye Deutschland-Star von seiner Entdeckung: "Wenn ihr schon über mich redet, dann schaut bitte, ob rechts, links, hinter oder vor euch eine Person sitzt, die mich kennt." Offenbar hatte ihr jemand gesteckt, dass am Morgen über sie hergezogen worden war. "Es wär so viel einfacher, wenn ihr euch um euer Leben kümmern würdet. Ich kann nichts dafür, dass es nicht so klappt bei euch!", gab Danni ihren Neidern mit auf den Weg.

Nähere Details zu dem Vorfall verriet die 44-Jährige ihren Fans jedoch nicht. Vermutlich reichte es ihr erst mal, dass die Richtigen sich schon angesprochen fühlen werden. In ihrer Story posierte sie mit Tochter Joelina Karabas (22) und wandte sich daraufhin betont wichtigeren Dingen zu.

