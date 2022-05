Traurige Nachrichten für die Film- und Musikwelt! Evangelos Odysseas Papathanassiou hat sich unter dem Namen Vangelis in der Musikbranche einen großen Namen gemacht. Der Komponist hat unter anderem für die Filme "Blade Runner" und "492 – Die Eroberung des Paradieses" Musikstücke kreiert, die Kinofans in Erinnerungen geblieben sind. Für die Musik in "Die Stunde des Siegers" wurde der Grieche sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Jetzt wurde aber bekannt: Vangelis ist mit 79 Jahren verstorben.

Wie verschiedene Medien nun berichtet haben, ist Vangelis in seiner Wahlheimat Frankreich gestorben. Weil er sich mit Corona infiziert hatte, habe die Filmmusik-Legende in den vergangenen Wochen in einem Pariser Krankenhaus behandelt werden müssen. Sein Tod wurde von seinen Pressesprechern bestätigt – weitere Informationen gibt es bis dato aber nicht.

Im Netz haben sich viele seiner Fans und Bewunderer bereits zu Wort gemeldet und ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. "Einer der größten Musiker und Komponisten der elektronischen Musik ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Vangelis", lautet nur einer von vielen Kommentaren auf Twitter, in denen der schwere Verlust bedauert wird.

Getty Images Vangelis (rechts) und Musikkollegen bei einer Auszeichnung

Getty Images Vangelis, Roman Polanski und Whoopi Goldberg 1991

Getty Images Vangelis mit einigen Kindern

