Am Freitag wurden krasse Vorwürfe gegen Elon Musk (50) erhoben: Der Tesla-Chef wurde beschuldigt, eine SpaceX-Mitarbeiterin im Jahr 2016 sexuell belästigt zu haben! Ihrer Aussage nach soll er sich vollständig vor der Frau entblößt haben, während sie ihm eine Ganzkörpermassage gab. Hinzu kommt, dass der Unternehmer versucht haben soll, sexuelle Dienste von seiner Angestellten zu erzwingen. Trotz dieser Anschuldigungen ist Elon scheinbar immer noch nach Witzen zumute!

Via Twitter nutze Elon die Gelegenheit, um sich über die aktuellen Anschuldigungen gegen ihn zu amüsieren. Dabei bezog sich der 50-Jährige auf einen seiner älteren Tweets. "Wenn es jemals einen Skandal über mich geben sollte, nennt ihn bitte Elongate", hieß es in seinem Beitrag aus dem Jahr 2021. Im Rahmen der Vorwürfe zitierte er seine Worte am Donnerstag. "Endlich können wir Elongate als Skandalnamen verwenden. Das ist irgendwie perfekt", freute sich Elon und fügte einen Tränen lachenden Emoji hinzu.

Wie die Masseurin erklärte, soll Elon ihr umgerechnet 230.000 Euro bezahlt haben, damit die Frau von einer Klage gegen ihn absieht. "Jemand, der so viel Macht hat und so viel Schaden anrichtet und dann auch noch mit Geld um sich wirft, ist nicht zurechnungsfähig", erklärte sie laut Insider.

Elon Musk im März 2022

Elon Musk im September 2020

Elon Musk, Unternehmer

