Schwerwiegende Anschuldigungen gegen Elon Musk (50). Der reichste Mann der Welt polarisiert seit Jahren mit seinen visionären Ideen und umstrittenen Entscheidungen in der Wirtschaft. Zuletzt machten sich seine Fans wegen eines kryptischen Twitter-Posts des SpaceX-Gründers sorgen, in dem es um den Tod des Amerikaners geht. Die Sorge, dass Menschen negativen Einfluss auf sein Leben nehmen könnten, hat sich nun bestätigt: Ein Insider macht Elon Musk schwere Vorwürfe.

Der Unternehmer soll Ende 2016 laut Insider eine Flugbegleiterin sexuell belästigt haben. Die betroffene Frau, die damals für die Firmenflotte von SpaceX gearbeitet habe, habe laut der Quelle eine Ausbildung zur Masseurin gemacht und sollte dem Tech-Milliardär während eines Fluges eine Ganzkörpermassage geben. Während dieser Massage soll der 50-Jährige sich vor der Frau vollständig entblößt und ihr angeboten haben, ihr ein Pferd zu kaufen, wenn sie "mehr tun" würde.

Nachdem die Frau daraufhin eine Beschwerde bei der Personalabteilung eingereicht habe, soll Elon ihr umgerechnet über 230.000 Euro gezahlt haben, damit sie von einer Klage absieht. Dazu soll sie außerdem eine Geheimhaltungsklausel unterzeichnet haben. Eine mit ihr befreundete Person, die so eine Vereinbarung nicht unterschrieben habe, sei mit dem Vorfall jetzt an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sagt: "Jemand, der so viel Macht hat und so viel Schaden anrichtet und dann auch noch mit Geld um sich wirft, ist nicht zurechnungsfähig.“

Getty Images Elon Musk im Dezember 2021 in New York City

Getty Images Elon Musk im September 2020

Getty Images Elon Musk im März 2022

