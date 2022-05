Brooklyn (23) und Nicola Peltz Beckham (27) schweben im Eheglück! Im Jahr 2020 ging der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) vor der Schauspielerin auf die Knie. Vor wenigen Wochen feierten die beiden im ganz großen Stil ihre Hochzeit. Danach legten sie als frischgebackenes Ehepaar bei der Met Gala einen bezaubernden Auftritt hin. Nun stand bei Brooklyn und Nicola wieder eine Date-Night an!

Die beiden Turteltauben waren zu einer Fashionshow von Dior geladen. Dort posierten der Beckham-Sprössling und seine Liebste ganz lässig, Arm in Arm. Brooklyn trug eine glänzende, weit geschnittene Hose und dazu einen lockeren Kapuzenpullover in Beige. Nicola schlüpfte für das Event in einen hellblauen Zweiteiler, bestehend aus einer weiten Hose sowie einem coolen Blazer. Das Ehepaar strahlte im Blitzlichtgewitter der Kameras bis über beide Ohren und wirkte total happy.

Erst kürzlich gab Nicola ein Interview mit der Vogue und plauderte nach ihrer Hochzeit ein wenig über ihr Eheleben. "Brooklyn und ich sind eigentlich wie ein altes Ehepaar", verriet die 27-Jährige. Mit Brooklyn habe sie ihren besten Freund zum Mann genommen.

