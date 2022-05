Sie machen auch als Eheleute eine super Figur! Am 9. April traten Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) vor den Traualtar und besiegelten in einer Mega-Zeremonie ihre Liebe. Mit zahlreichen prominenten Gästen lieferte der Sohn von David Beckham (47) damit schon jetzt eines der großen Events des Jahres. Jetzt sind die beiden also offiziell Mann und Frau – und schritten nun auch erstmals als solche über den roten Teppich. Bei der Met Gala legten Brooklyn und Nicola ihren ersten Ehe-Auftritt hin.

Und der hätte glamouröser kaum sein können! Brooklyn wählte ein ganz weißes Outfit: Zu seinem weiten weißen Anzug und den lässigen Sneakern in derselben Farbe trug er sein Hemd offen. Dadurch gab er den Blick auf seine mit Ketten behängte, tätowierte Brust frei. Seine Frischvermählte hingegen setzte auf eine richtig knallige Farbe. In einem bodenlangen, pinkfarbenen Kleid mit tiefem Bardot-Ausschnitt und Cut-out-Detail zog sie alle Blicke auf sich.

Damit griff Nicola offenbar zu ihrer Lieblingsfarbe, denn auch bei der Met Gala im vergangenen Jahr hatte sie schon pink getragen. Damals hatte sie zu ihrer bodenlangen Robe hohe Handschuhe kombiniert, während Brooklyn in einem eleganten schwarzen Anzug mit Krawatte erschienen war.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham auf der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de