Am 15. Juni flimmert die erste Folge der neuen Staffel von Die Bachelorette über die TV-Bildschirme! 20 Kandidaten begeben sich auf die Reise, um das Herz von Sharon Battiste zu erobern – darunter auch ein paar bekannte Gesichter wie der ehemalige Love Island-Kandidat Dennis Felber oder Basti Corsten, Mitbegründer der Strippertruppe Sixx Paxx. Doch was halten die Fans eigentlich von den Anwärtern? Promiflash hat nachgefragt!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 24.05.2022: 15:00 Uhr) konnten die Leser nun darüber abstimmen, wie ihr erster Eindruck vom diesjährigen Bachelorette-Cast ist. Dabei war sich die Mehrheit der Zuschauer einig: 786 von 1.139 Usern (69 Prozent) sind nicht ganz überzeugt von den Männern. 353 von 1.139 Votern (31 Prozent) finden dagegen Gefallen an den Teilnehmern.

Auch auf Instagram meldeten sich einige Fans zu Wort und verrieten, was sie von den Kandidaten halten – offenbar sind sie ebenfalls noch nicht überzeugt. "Sehen sich alle irgendwie ähnlich", "Nichts Besonderes dabei" sowie "Die Hälfte davon war doch schon in anderen Formaten", äußerten beispielsweise drei User in der Kommentarspalte ihre Meinung.

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Instagram / dennisfelber Dennis Felber, Reality-TV-Star

Instagram / bastianmaansixxpaxx Basti Corsten, Mitbegründer der Sixx Paxx

