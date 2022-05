Diese Boys werden in diesem Jahr um Sharon Battistes Gunst werben! In der vergangene Woche wurde bekannt gegeben, dass die ehemalige Köln 50667-Darstellerin in der kommenden Staffeln die Rosen verteilen wird. Die Promis sind von dieser Auswahl begeistert. Auch die Rosenkavalierin selbst verspricht Spaß und große Emotionen. Ihre Bewerber können sich somit wohl auf einiges gefasst machen. Das sind die diesjährigen Kandidaten!

Wie RTL nun verkündete, wollen 20 Männer die 30-Jährige von sich beeindrucken – darunter auch ein paar bekannte Gesichter: Dennis Felber versuchte schon auf Love Island die große Liebe zu finden und fordert sein Glück nun bei der Bachelorette heraus. Basti Corsten weiß die Frauen ebenfalls zu beeindrucken – der 36-Jährige ist Mitbegründer der Strippertruppe Sixx Paxx und bringt den dementsprechenden Body und heiße Moves mit. Mohamed Aidi (36) alias Mo hat ebenfalls schon TV-Erfahrung: Bei Are You The One? suchte er nach seinem Perfect Match. Vielleicht wird es ja Sharon sein?

Den nötigen Sportsgeist bringt außerdem Kandidat Max Wilschrey mit. Der 26-Jährige ist Profikicker und hat wegen eines Fußballstipendiums bereits drei Jahre in den USA gelebt. Ebenfalls eine spannende Vita hat Alexandros Chouliaras zu bieten: Er wurde bereits von Interpol gesucht und in Serbien verhaftet – allerdings wegen einer Verwechslung. Bemerkenswert ist auch die Altersspanne, die sich Sharon anbietet: Der jüngste Anwärter ist 23 Jahre alt – der älteste 36.

Außerdem mit dabei sind Emanuell Weissenberger aus München, Hannes Münzer aus Hamburg und Jan Hoffmann aus Hannover. Der 28-jährige Lukas Baltruschat ist Personal Trainer von Beruf und schon seit zwei Jahren Single. Maurice Furkert hingegen erst seit einem halben Jahr. Moritz Krämer aus Karlsruhe versucht ebenfalls sein Glück und geht zusammen mit Philipp Krause, Patrick Niebauer und Stas Kozlovich auf Rosenjagd. Steffen Vogeno, Tim Dinius, Tim Jessen, Tom Fröhlich, Umut Tekin und Yannick Syperek machen die Männerrunde komplett.

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Anzeige

Instagram / motivationbymo Mo, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / bastianmaansixxpaxx Basti Corsten, Sixxpaxx-Star

Instagram / dennisfelber_ Dennis Felber, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de