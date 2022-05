Das kam unerwartet! Der Prozess zwischen Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) neigt sich so langsam dem Ende. Der Fluch der Karibik-Darsteller verklagt seine Ex-Frau wegen Verleumdung, da sie einen Meinungsartikel über häusliche Gewalt veröffentlicht hat und damit mutmaßlich seine Karriere ruiniert haben soll. Aber nicht nur im Gerichtssaal kommt es immer wieder zu sonderbaren Vorfällen, auch vor dem Gebäude ist die ein oder andere Wunderlichkeit anzutreffen.

Angenette Levy ist als Law & Crime Network-Reporterin vor Ort und teilt auf ihrem Twitter-Account Eindrücke von der Verhandlung. Dort lud sie nun ein Bild eines Prozessfans hoch, der sich für ein sehr außergewöhnliches Outfit entschieden hat: Die Blondine erschien verkleidet als Kackhaufen vor dem Gerichtsgebäude. Sie trug einen braunen Tüllrock und ein Crop Top in der gleichen Farbe. Ihren Kopf zierte ein Hut, der ebenfalls ein Häufchen darstellte. Angenette schrieb dazu: "Das ist Priscilla."

Aber nicht bei allen kam das Kostüm so gut an. Ein Follower kritisierte die Reporterin dafür, dass sie das Bild teilte. Aber Angenette hatte eine klare Antwort darauf: "Ich dokumentiere die Szene. Es gibt eine Menge Dinge außerhalb des Gerichtssaals, die jeden Tag passieren und Teil der Geschichte sind", erklärte sie. Andere nahmen es mit Humor: "Wenn sie also aus Ambers Arsch kam, unterstützt sie Amber, richtig?", scherzte ein User.

