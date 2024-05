Geht da mehr? "Let's Dance"-Siegerpaar vertraut unterwegs

Am vergangenen Freitag gingen Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) als strahlendes Siegerpaar bei Let's Dance hervor. Schon während der Staffel wurde ganz deutlich, dass sich die zwei ziemlich gut verstehen. Und das geht nun wohl auch nach der Show so weiter. Ein Foto, das Bild vorliegt, zeigt die beiden am Samstag ziemlich vertraut beim Spazieren in Köln. Während Malika lächelnd neben Gabriel läuft, legt dieser ganz entspannt seinen Arm um seine Tanzpartnerin. Von der Freundin des Kelly-Sprosses und dem Freund der Tänzerin ist auf den Aufnahmen keine Spur.

Doch geht da wirklich mehr? Nein, denn der 22-Jährige gibt gegenüber dem Portal direkt Entwarnung und erklärt ganz lässig: "Wir sind mittlerweile gute Freunde geworden und umarmen uns nicht nur vor der Kamera, sondern auch gerne im echten Leben." Denn auch seine Freundin sieht das Ganze wohl sehr entspannt – immerhin fragte er sie auch vergangenen Freitag um Erlaubnis, ob er Malika bei "Let's Dance" verliebt anschauen darf.

Dass ihre grandiose Show aufging, konnten Fans auch im TV bestaunen. Denn mit einer vollen Punktzahl von 90 nach drei Tänzen durfte das Tanzpaar den Pokal mit nach Hause nehmen. Wirklich fassen konnten die beiden es nach der Show aber nicht: : "Ich glaube, man merkt, dass wir gerade erst mal gar nicht glauben können, was passiert ist. Meine Knie sind weich und das ist wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist."

