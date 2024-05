Kryptische Zeilen: Cora Schumacher weint bitterlich im Netz

Cora Schumacher (47) scheint aktuell eine schwere Zeit zu durchleben. In ihrer Instagram-Story teilt die ehemalige Rennfahrerin zwei Videos von sich, in denen sie weinend im Auto sitzt. Statt zu sprechen, teilt sie die Zeilen: "Kennt ihr das Gefühl, wenn der Boden unter euren Füßen plötzlich nachgibt und ihr in die Dunkelheit stürzt, verraten von den Menschen, die euch am nächsten stehen sollten?" Und weiter: "Diese lähmende Erkenntnis, dass niemand an euch glaubt und euch fallen lässt wie ein Blatt im Sturm? Der Schmerz der Enttäuschung ist eine mächtige Kraft, die uns niederdrückt, aber auch lehrt, unsere eigene Stärke zu finden."

Auch in dem zweiten Video klärt die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin nicht auf, was sie in diesen traurigen Zustand versetzt hat. Wieder sitzt das OnlyFans-Model mit einem verheulten Gesicht in seinem Wagen und schaut immer wieder bedröppelt in die Ferne. Hin und wieder schnieft Cora und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Tapfer kommentiert sie: "Auch Supergirls dürfen mal schwach sein...", und fügt ein ⁣weißes Herz-Emoticon hinzu. Im Hintergrund ist ein Remix des Lieds "Supergirl" zu hören.

Dabei wirkte wenige Stunden zuvor noch alles in Ordnung. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) filmte sich am Morgen mit einem Lächeln im Gesicht – amüsiert von dem merkwürdigen Geräusch, durch das sie geweckt wurde. Die Blondine habe im Keller den alten Darth-Vader-Wecker ihres Sohnemanns gefunden. Dieser überraschte sie am Morgen mit der typischen Atmung der Star Wars-Figur und den Geräuschen von Lichtschwertern. In der nächsten Sequenz, die nur wenig später veröffentlicht wurde, sitzt sie dann traurig in ihrem Fahrzeug.

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Realitystar Cora Schumacher

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Cora wird bald nähere Infos zu ihrer Situation verraten? Ja, ich glaube, sie braucht nur noch etwas Zeit, um die Situation zu verarbeiten. Nee, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de