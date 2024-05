Nach Trennung: Flirtet Micaela Schäfer etwa mit Twenty4tim?

Erst vor wenigen Tagen hatten Micaela Schäfer (40) und Adriano Hess bekannt gegeben, dass sie nach fünf gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege gehen. Hat Mica etwa schon Interesse an einem neuen Mann? "Ich bin schon traurig, dass ich Single bin. Ich habe mich schon immer nach jemandem gesehnt – nach so einem Bergdoktor, nach so einem richtig süßen, kitschigen, traditionellen Mann. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen schockverliebt in Twenty4tim (23). Er ist ein Schnuckel, er ist echt süß....", gibt das Erotik-Model auf Olivia Jones' (54) Sommerparty gegenüber RTL zu. Und was sagt der dazu?

"Ach, sie ist wieder Single?! Ja, nee... Weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht nähern wir uns ja an", reagiert Tim wenig später lachend im Interview. Zwar verbringen der Content Creator und die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Protagonistin den restlichen Abend gemeinsam mit Claudia Obert (62), Verena Kerth (42) und Co. – körperlich näher kommen sich die beiden allerdings nicht. Ist Tim einfach ein Gentleman und hält sich noch zurück, oder steckt da mehr dahinter?

Denn eigentlich bandelt Tim nämlich mit seiner ehemaligen Dschungelcamp-Kontrahentin Kim Virginia Hartung (29) an – und es soll mächtig ernst sein! "Tim ist sehr intelligent. Tim hat sich auch schon was erarbeitet, hat mit 23 Jahren ein gutes Vermögen und Business", schwärmte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin unter anderem im Promiflash-Interview. Zuletzt kriselte es jedoch ein wenig zwischen den beiden Influencern...

