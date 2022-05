Es war wohl einer der schrägsten Pausen-Momente im Prozess rund um Johnny Depp (58) und Amber Heard (36)! Am heutigen Montag startete erneut eine Verhandlungswoche im Fairfax County Circuit Court in Virginia. Aktuell läuft der Livestream noch. Nach verschiedenen Experten wurde heute auch noch eine weitere Aussage von Johnny Depp erwartet – da Ambers Team offenbar seine Strategie noch einmal überdacht hat, kommt es heute doch nicht mehr dazu. Die bisher kurioseste Szene lieferte allerdings eine Zuschauerin in der Pause: Sie brüllte am Morgen durch den Saal, ein Kind von Johnny zu haben!

Das berichtete die Law & Crime Network-Reporterin Angenette Levy kurz nach dem Start des Verhandlungstages. Als gerade die morgendliche Pause begonnen und die Richterin den Saal verlassen hatte, soll eine unbekannte Frau mit einem Säugling im Arm hinten im Saal aufgestanden sein: "Sie rief: 'Johnny, ich liebe dich. Unsere Seelen sind miteinander verbunden!' Er hat sich umgedreht und gewunken, wie er das manchmal so macht. Ein Beamter ist auf sie zugegangen, als sie auf einmal das Baby hochhielt und rief: 'Das ist dein Baby!'" Die Livekameras fingen das Spektakel nicht ein, weil sie – wie in jeder Pause – zur Wand gedreht und stumm gestellt worden waren.

Doch bevor irgendjemand reagieren konnte, wurde die Dame schon des Saals verwiesen. Auch ihr Armband, das den Zugang zur Verhandlung ermöglicht, soll ihr sofort abgeschnitten worden sein. Ein erneutes Beiwohnen des Prozesses ist ihr somit untersagt. "Auch wenn die Richterin gerade nicht da ist, darf man so etwas natürlich nicht machen. Es war wirklich wild", gab die Reporterin ihre Einschätzung ab. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich bei der Aktion der Frau wohl um einen geplanten Scherz gehandelt habe, den sie sich zusammen mit ihrem Partner – und übrigens auch Vater des Kindes – ausgedacht hatte.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp auf dem roten Teppich

Anzeige

Getty Images Johnny Depp mit seiner Anwältin Camille Vasquez

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Frau sich diesen Scherz erlaubt hat? Das geht gar nicht... Ich finde es witzig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de