Fans finden: TV-Bauer Gerfried hat die Falsche weggeschickt

Gerfrieds Entscheidung stößt auf viel Gegenwind. Der Österreicher hat im Rahmen von Bauer sucht Frau International zwei Damen auf seinen Hof eingeladen: Angelika und Nicole. Doch nur eine wollte er nach ein paar Tagen noch näher kennenlernen – er schickte Letztere nach Hause. Bei den Zuschauern sorgt das größtenteils für Unverständnis. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 29. Mai, 9:55 Uhr] gaben 86,5 Prozent der Teilnehmer an, dass sie dachten, Angelika müsste gehen. Nur 13,5 Prozent haben mit Gerfrieds Entscheidung gerechnet.

In den Kommentaren unter einem Beitrag auf der offiziellen "Bauer sucht Frau International"-Instagram-Seite schreibt ein User zudem: "Wie kann man so eine hübsche und fantastische Frau gehen lassen beziehungsweise wegschicken? Definitiv die falsche Wahl." Andere betonen, dass Nicole eindeutig etwas Besseres verdient habe. Dementsprechend argumentiert ein weiterer Nutzer: "Ich finde, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Er ist unangenehm, seine Auserwählte ebenfalls = Perfect Match."

Gerfrieds Kumpel Mario hatte ihm von Angelika abgeraten. Nachdem er die 31-Jährige und ihre 49-jährige Konkurrentin kennengelernt hatte, meinte er: "Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich einen sehr positiven Eindruck von beiden Damen habe. Bei der Nicole merkt man einfach, dass sie älter ist und reifer. Du siehst in der jüngeren das, was du haben willst. Ich kenne dich." Der 50-Jährige habe häufiger junge Frauen an seiner Seite gehabt, weil ihn das reize. Daher gab ihm sein Freund mit auf den Weg: "Ich würde dir raten, dass du mal was anderes probierst, als das, was du die letzten Jahre immer gehabt hast. Vielleicht schwenkst du mal um und schaust dir die Nicole ein bisschen besser an." Mario zufolge sei es für den Pferdehalter besser, jemanden in seinem Alter zu daten.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Gerfried, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / angelika_koleritsch Angelika, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Gerfried und Angelika ineinander verlieben? Ja, ich denke, das hat Potenzial. Nein, ich vermute, das ist nichts mehr als ein schneller Flirt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de