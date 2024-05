Nach langer Pause: Hailey Bieber feiert YouTube-Comeback!

Hailey (27) und Justin Bieber (30) erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Mit einem Babybauchfoto verkündete das Hollywood-Traumpaar vor wenigen Tagen die tollen Neuigkeiten im Netz. Auf Instagram posten sie seither immer wieder süße Eindrücke der Schwangerschaft. Doch auf YouTube ist es in den letzten Monaten auffällig still um die sonst so aktive Hailey geworden. Bis jetzt! Nach ganzen drei Monaten Pause meldet sich das Model nun mit einem Make-up-Tutorial zurück. "Mein pfirsichfarbenes Sommer-Make-up" nennt die Unternehmerin ihr neues Video und zeigt darin Schritt für Schritt, wie sie sich schminkt. "Ich habe schon lange kein Video wie dieses mehr gemacht. Ich freue mich, wieder da zu sein", gesteht sie ihren Fans glücklich.

Haileys Rückkehr auf YouTube scheint ihre Community sehr zu freuen. Denn nach wenigen Stunden verzeichnet der Clip bereits über 140.000 Klicks. Auch die Kommentarspalte explodiert förmlich. "Juhu! Sie hat sich endlich daran erinnert, dass sie auch einen YouTube-Kanal hat", freuen sich zahlreiche Nutzer. Das Thema Nummer eins scheint bei den Fans jedoch die Schwangerschaft der 27-Jährigen zu sein. Denn nicht nur ein User schwärmt: "Sie sieht absolut umwerfend aus! Sie hat einfach diesen Schwangerschafts-Glow!"

Vor wenigen Tagen versetzte Hailey ihre Fans schon einmal in große Aufregung. Auf Instagram veröffentlichte die Tochter von Stephen Baldwin (58) eins ihrer zahlreichen Babybauchfotos. Dieses Mal fügte sie jedoch eine verdächtige Bildunterschrift hinzu: "Kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch." Die Nutzer waren sich daraufhin sicher: Hailey hat so das Babygeschlecht verraten! "Okay, es wird also ein Mädchen!", vermuteten zahlreiche User in den Kommentaren.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

