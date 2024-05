König Charles empfängt lettischen Präsidenten gut gelaunt!

Hoher Besuch im britischen Königspalast! Anfang der Woche durfte König Charles (75) Lettlands Präsident Edgars Rinkēvičs zu Gast im Vereinigten Königreich im Buckingham Palace empfangen. Ordentlich gekleidet in einem grauen Anzug mit weißem Hemd und einer rosafarbenen Krawatte machte der britische Monarch einen munteren und zufriedenen Eindruck. Zu einem kräftigen Händedruck schenkte er dem lettischen Politiker außerdem ein herzliches Lächeln.

Der Präsident scheint sich bei Charles gut aufgehoben gefühlt zu haben. Das Staatsoberhaupt veröffentlichte nach seinem Besuch einen Dankesgruß in den sozialen Medien. "Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, Seine Majestät König Charles III. im Buckingham Palace zu treffen und ich habe dem Vereinigten Königreich für die kontinuierliche Unterstützung und Freundschaft mit Lettland gedankt", schrieb er auf X.

Der König möchte allerdings nicht nur Gäste empfangen – auch er selbst wolle trotz seiner Krebserkrankung zukünftig wieder mehr Auslandsbesuche auf dem Plan stehen haben. "Ich denke, Charles wird mehr Besuche in den Commonwealth-Ländern ansetzen. Wenn er dazu in der Lage ist, dann wird er es tun. Er ist sehr entschlossen", äußerte sich der ehemalige Königsbutler Grant Harrold gegenüber OK!. Seinen royalen Pflichten geht Charles mittlerweile wieder tatkräftig nach – einer Reise sollte wohl auch nichts mehr im Wege stehen.

Getty Images König Charles und Lettlands Präsident Edgars Rinkēvičs im Buckingham Palace

Getty Images König Charles, britischer Monarch

