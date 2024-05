Knuffig! Neu-Papa Daniel Radcliffe trägt Sohn durch New York

Seit vergangenem Jahr ist Daniel Radcliffe (34) frischgebackener Papa eines Sohnes. Wie sehr der Schauspieler in seiner neuen Rolle aufgeht, zeigen nun aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie der Harry Potter-Star den kleinen Max voller Stolz in einer Babytrage durch den Big Apple trägt. Seine langjährige Partnerin Erin Darke ist bei dem Spaziergang ebenfalls mit von der Partie und weicht den beiden nicht von der Seite.

Erst vor wenigen Tagen ließ der 34-Jährige sein erstes Jahr als Vater im Interview mit E! News Revue passieren. "Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, dass ein Wesen mich so müde macht und ich es trotzdem so sehr liebe", scherzte er und versicherte im gleichen Atemzug: "Es ist das Beste! Es war ein verrücktes Jahr." Dabei fand Daniel auch liebevolle Worte für seine Freundin und betonte, dass sie "unglaublich" in ihrer Rolle als Mutter sei.

Daniel und Erin hatten sich während der Dreharbeiten zu "Kill Your Darlings" kennen- und liebengelernt. 2012 machten die beiden ihre Liebe dann offiziell. Inzwischen gehen die beiden Schauspieler seit über zwölf Jahren gemeinsam durchs Leben – und sind unzertrennlich. Im Frühjahr 2023 wurde ihr Liebesglück dann durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gekrönt.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2023

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, 2024

