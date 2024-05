Sylvie Meis strahlt mit Sohn Damian und seiner Freundin

Einen süßen Familienspaziergang gönnte sich Sylvie Meis (46) gemeinsam mit ihrem Sohn Damian van der Vaart (18) und seiner Freundin Romy Gentile in der belgischen Stadt Hoogstraten. In seiner Instagram-Story teilte das Model einen Schnappschuss, auf dem die drei zusammen zu sehen sind, wie sie gut gelaunt durch die Straßen schlendern. Entspannt drehen sie sich nach hinten und lächeln in die Kamera. Wegen des Regens verstecken sie sich unter einem Regenschirm, den die Freundin von Damian hält. Dabei hält sich das Trio fest in den Armen. Sylvie trägt trotz des bescheidenen Wetters eine schicke Sonnenbrille, die ihr Outfit mit einem grauen Mantel ergänzt.

Sylvie scheint sich mit der neuen Freundin ihres Sohnes gut zu verstehen. Anfang Mai veröffentlichte das junge Paar seine Liebe – seitdem zeigen sie immer wieder private Einblicke in ihre Beziehung auf Social Media. Der 18-Jährige wohnt mittlerweile in der niederländischen Hauptstadt und spielt seit dem vergangenen September bei dem Fußballverein Ajax Amsterdam. Die Karriere seines Vaters Rafael van der Vaart (41) hatte genau dort gestartet, nun tritt sein Sohn in seine Fußstapfen.

Damian ist der einzige Sohn, den Sylvie und Rafael gemeinsam bekommen haben. Acht Jahre lang waren die beiden verheiratet gewesen, bis sie sich 2013 scheiden ließen. Der Profifußballer hat mit seiner neuen Frau Estavana Polman (31) seit 2017 eine weitere Tochter. Gemeinsam wohnt die Familie aktuell in Dänemark, Sohn Damian zog vor Kurzem aus.

Instagram / romygentilexx Damian van der Vaart und Romy Gentile im März 2024

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

