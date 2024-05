Priscilla Presley genießt 79. Geburtstag mit ihren Enkeln

Am vergangenen Wochenende feierte Priscilla Presley ihren 79. Geburtstag beim Edelitaliener Cipriani in Beverly Hills! Mit von der Partie waren auch die Kinder ihrer verstorbenen Tochter Lisa Marie Presley (✝54). Ihr Sohn Navarone Garibaldi (37), der aus Priscillas (79) Beziehung mit dem Musikproduzenten Marco Garibaldi stammt, teilte Aufnahmen des feuchtfröhlichen Abends auf Instagram. Auf den Schnappschüssen sind auch Priscillas Enkelkinder Riley Keough (35) und die Zwillinge Harper und Finley Lockwood zu sehen. Für die Fete schmiss sich die Unternehmerin in ein elegantes schwarzes Outfit, während sie ihre bordeauxroten Haare offen trug.

Dass die "Under The Bridge"-Darstellerin Riley auf dem Geburtstag ihrer Großmutter war, deutet darauf hin, dass zwischen den beiden das Kriegsbeil wirklich begraben ist. Schließlich hatten sich die beiden nach dem Tod von Lisa Marie wegen des Erbes in die Haare gekriegt: Dass ihre Enkeltochter als alleinige Erbin bestimmt worden war, passte Priscilla ganz und gar nicht. Das soll aber mittlerweile Schnee von gestern sein. "Das Blatt hat sich gewendet und sie verstehen sich jetzt gut", verriet ein Insider im Gespräch mit The Messenger.

Die Familie darf sich aber nicht nur über Priscillas Ehrentag, sondern auch über Rileys kürzlichen Sieg vor Gericht freuen: Das berühmte Anwesen Graceland sollte zwangsversteigert werden – doch vor Gericht bekam die 34-Jährige recht und Graceland bleibt in den Händen von Riley. "Graceland ist ein Teil der Gemeinde, der von der Gemeinschaft und auf der ganzen Welt geliebt wird", stellte der Richter klar.

