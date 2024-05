Ganz entspannt: Hilary Duff erstmals nach Geburt unterwegs

Hilary Duff (36) hat erst zu Beginn dieses Monats ihren neuen Nachwuchs auf die Welt gebracht. Nun sieht man die Schauspielerin erstmals seit der Geburt wieder in der Öffentlichkeit. Offenbar widmet sie sich wieder dem gewöhnlichen Alltag, denn auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die "Gossip Girl"-Darstellerin allein in einem Einkaufszentrum in Los Angeles zu sehen. Dabei trägt sie einen bequemen Look in Schwarz, bestehend aus einer weiten Leggings und einem lockeren T-Shirt. Ob sie fündig geworden ist? Ihre grüne Handtasche scheint zumindest ziemlich gefüllt.

Dass ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt hat, teilte die "Lizzie McGuire"-Berühmtheit in den sozialen Medien mit einer Bilderreihe von ihrer Wassergeburt in den eigenen vier Wänden. "Townes Maedow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert!", schrieb Hilary zu ihrem Beitrag. Sie habe Monate von dem Augenblick, ihre Kleine endlich in den Armen zu halten, geträumt. Townes endlich kennengelernt zu haben, seien "pure Momente der Magie" gewesen.

Auch Hilarys Ehemann Matthew Koma ist überglücklich über die Ankunft seines Babys. Der Musiker verpackt seine Freude allerdings mit gewohnter Scherzhaftigkeit. "Sie ist glücklich, gesund und stämmig. Doch sie ähnelt niemandem aus unserem Genpool. Wenn also jemand etwas über den Aufenthaltsort von Hilary vor etwa neun Monaten weiß, meldet euch für eine Belohnung!", spaßte er auf Instagram. Doch tatsächlich sieht der kleine Zwerg seinem Papa dank der Haarpracht auf dem Kopf eigentlich ziemlich ähnlich.

