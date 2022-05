Die Kabarett-Welt ist in großer Trauer! Hans Scheibner machte sich als Liedermacher, Satiriker und Kabarettist bundesweit einen Namen. In seiner viele Jahrzehnte lang währenden Karriere feierte der gebürtige Hamburger mit seinen Songs und zahlreichen TV-Auftritten viele Erfolge. Doch jetzt erschüttern traurige Nachrichten seine Fangemeinde: Denn wie nun bekannt wurde, ist Hans im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Wie der NDR berichtete, habe das Management des Künstlers dessen Tod nun bestätigt: Demnach sei Hans bereits am Montag im Kreise seiner Familie gestorben. An welcher Krankheit der Tausendsassa an seinem Lebensende gelitten habe, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Auch Details zur Trauerfeier gingen aus dem Statement nicht hervor.

1985 sorgte Hans für einen handfesten Skandal: Zum 30-jährigen Bestehen der Bundeswehr verarbeitete der Satiriker damals das Tucholsky-Bonmot "Soldaten sind Mörder" und brachte damit eine Menge Zuschauer gegen sich auf. Er verlor daraufhin seine TV-Show und seine Kolumne im Hamburger Abendblatt.

United Archives GmbH Hans Scheibner (l.) im Sketch "Der Lauschangriff"

Public Address Hans Scheibner und Dietrich Wersich im November 2017

United Archives GmbH Hans Scheibner, Satiriker

